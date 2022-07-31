Шакед: Я не оставлю всех правых избирателей с Нетаниягу, Бен-Гвиром и Смотричем

«Израильские правые — это не только Мири Регев, Биньямин Нетаниягу, Смотрич и Бен Гвир», — сказала Шакед.

Айелет Шакед, глава недавно созданной партии «Сионистский дух», заявила в субботу, что не оставит правое крыло лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу и некоторым его экстремистским политическим партнерам.

«Я не оставлю всем правым избирателям только этот выбор», — сказала она 12-му каналу, пытаясь найти опору перед национальными выборами.

Ее фракция «Ямина» потеряла большую часть своей поддержки в прошлом году после того, как ее бывший лидер Нафтали Беннет присоединился к левым и арабским политическим партнерам в правящей коалиции. Беннет ушел с поста премьер-министра в прошлом месяце после того, как это правительство рухнуло, передав бразды правления своей партией «Ямина» Шакед.

Проведенные с тех пор опросы показали, что «Ямина» рискует не набрать достаточного количества голосов, чтобы получить представительство в Кнессете на предстоящих выборах. На этой неделе «Ямина» объединилась с правой фракцией Дерех Эрец в попытке укрепить свое положение, при этом объединенная партия назвала себя «Сионистский дух».

Шакед представила новую партию избирателям в серии интервью ведущим новостным программам в субботу, сказав, что новая партия — это альтернатива для правых и религиозных избирателей, которые выступают против Нетаниягу, его союзников по «Ликуду», включая Мири Регев, и некоторых их крайне правых партнеров, включая Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.

«Израильские правые — это не только Мири Регев, Биньямин Нетаниягу, Смотрич и Бен-Гвир», — сказала Шакед.

«Религиозный сионизм — тоже правые, но им противны заявления Смотрича. Смотрич в прошлом году сказал, что мне, Нафтали Беннету и нашим коллегам не следует ходить в синагогу», — вмпомнила она.

Шакед сказала, что ее убеждали выйти из гонки из-за плохих результатов опросов, но она отказалась.

«Нет, я не оставлю всех правых избирателей с двумя вариантами — Нетаниягу или Бен-Гвиром и Смотричем», — сказала она.

«Я буду вести кампанию до конца, и мы добьемся хорошего результата. Есть большая часть общества, которая ищет этот сионистский дух, хочет нормального правительства и не хочет, чтобы его сдерживала машина ненависти Смотрича или капризы Нетаниягу. Мы представляем эту часть общества», — сказала она.

Она не исключила сотрудничества с Нетаниягу в коалиции, заявив, что хочет создать широкое национальное правительство, в которое войдет «Ликуд», который, как ожидается, станет крупнейшей партией после выборов.

«Нетаниягу возглавляет партию «Ликуд». Я не думаю, что вы можете дисквалифицировать голоса более миллиона человек. «Ликуд» является партнером правительства национального единства, а Нетаниягу — его лидером», — сказала она.

Однако ее политический партнер Хендель сказал, что он против партнерства с Нетаниягу. Бывший премьер-министр является фигурой, вызывающей разногласия, и его судят за коррупцию.

В пятницу Хендель сказал 12 каналу: «Нетаниягу — это проблема, а не решение. Если бы это зависело от меня, Нетаниягу был бы на пенсии, сидя на Гавайях и попивая коктейль».

Шакед признала свои разные взгляды с Хенделем.

«У нас есть идеологическая основа ценностей. Мы оба правые. Но есть проблема с Нетаниягу. Так что по идеологическим вопросам мы сходимся во взглядах. В вопросе Нетаниягу мы не совсем на одной волне», — сказала она.

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