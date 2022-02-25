Путин и Лавров попали под санкции ЕС

Путин — третий мировой лидер, на которого наложил санкции ЕС, после Александра Лукашенко и Башара Асада.

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров внесены в список попавших под санкции Европейского Союза лиц, сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Euronews.

«Президент Путин и министр иностранных дел Лавров – в санкционном списке… Единственные лидеры в мире, попавшие под санкции ЕС – это Асад из Сирии, Лукашенко из Беларуси, и ныне Путин – из России», — сказал Боррель на пресс-конференции по результатам заседание совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в пятницу, 25 февраля.

Эта мера означает, что, в частности, Путину и Лаврову заморозят активы, пишет Корреспондент.

«Россия должна увидеть, что она будет изолирована от международного сообщества», — сказал Боррель.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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