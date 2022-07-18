Путин пообещал преодолеть «колоссальные» проблемы в сфере высоких технологий, вызванные санкциями

Глава Кремля утверждает, что Запад ввел санкции, чтобы отрезать россию от высокотехнологичной продукции и сдержать развитие страны.

Глава рф владимир путин* обещает преодолеть «колоссальные» проблемы в сфере высоких технологий, с которыми страна столкнулась из-за беспрецедентных санкций Запада в связи с вторжением в Украину.

«Это огромный вызов для нашей страны», — сказал он на встрече.

«Понимая, с каким колоссальным объемом трудностей мы сталкиваемся, мы будем энергично и компетентно искать новые решения».

По его словам, россия также будет использовать «суверенные» технологии и продукцию инновационных отечественных компаний.

Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.

Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.

Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.