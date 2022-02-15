Путин уже два года не подпускает к себе людей из-за боязни коронавируса — СМИ

Президент России Владимир Путин очень боится заболеть коронавирусом. Он большое количество времени проводит в специально созданной «чистой зоне» в резиденции в Ново-Огарево в Подмосковье и почти никого к себе не подпускает.
Об этом сообщает издание Insider
Вместе с ним, если верить изданию, в резиденции находятся сотрудники службы охраны и прислуга. Им запрещено покидать чистую зону.
Сообщается, что в резиденции в Сочи Путину построили такой же по внешнему виду кабинет, как и в «чистой зоне». Таким образом, как предполагается, хотят скрывать местоположение российского президента.
Также в издании сообщают, что в резиденции Путина есть «дезинфицирующий туннель», через который должны пройти все, кто хочет встретится с главой Кремля. Этот туннель обрабатывает человека специальным дезинфицирующим раствором.
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