Разочарование в Еш Атид: Мы будем ждать настоящих результатов

В партии утверждают, что не знают, что происходит в арабских поселениях.

В штаб-квартире партии премьер-министра Яира Лапида Еш Атид выразили большое разочарование в связи с результатами опросов, которые показывают, что большинство за Ликуд и правых.

Об этом сообщает Israel Hayom.

«Мы будем ждать настоящих результатов. Мы уже были в этой истории раньше. Мы должны подождать. Мы не знаем, что происходит в арабских поселениях», – сказал высокопоставленный член партии.

Также «Курсор» сообщал, что согласно данным экзитпола «12 канала», Ликуд набирает 30 мандатов, Еш Атид получает 24.