Рф выставляет «заградительные отряды», чтобы военные не сбегали с войны

Оккупационные власти устанавливают так называемые «заградительные отряды», чтобы военные рф * не бежали с войны в Украине. Подразделения, которые захотят отступить, будут уничтожать.

Россияне напуганы успехами ВСУ в контрнаступлении и отказываются воевать. Ситуация также усугубляется из-за несвоевременных и неполных выплат обещанного денежного обеспечения. Многие военнослужащие, единственной мотивацией которых было именно материальное содержание, ищут возможности либо вернуться в россию, либо сдаться в плен.

Сообщается, что захватчики, отошедшие с Изюмского направления в Донецкую область, ожидают подвоза боекомплекта и топлива. При отступлении подразделения израсходовали или вынужденно бросили практически все свое вооружение и технику. Они жалуются, что обещанная помощь так и не поступила.

Кроме того, подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии россии (в/ч 12721) при отступлении от Изюма и Балаклеи понесли большие потери. В некоторых ротах осталось около половины личного состава. Выжившие планируют двигаться в сторону границы рф, чтобы вернуться домой.

Большое количество россиян сосредоточилось у российской границы в районе белгородской области. Они не имеют связи с командованием, также у них нет поставок еды и боеприпасов.

Чтобы остановить массовое бегство с поля боя, кремлевское командование усиливает использование «проверенных» советских методов «убеждения». Из перехваченных разговоров оккупантов стало известно об установлении тыла так называемых «заградительных отрядов, отмечают в разведке.

В частности, командирам 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса поступило сообщение: «В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего номер 222. Довести до всех постов».

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!