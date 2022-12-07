Российские военные похищают украинских детей и вывозят в Чечню «на воспитание»

Солдаты рф * массово вывозят украинских детей, в том числе подростков, из Луганской области в россию и, в частности, Чечню для «патриотического воспитания».

По его словам, самопровозглашенный «глава Чеченской Республики» рамзан кадыров хочет лично «воспитать» из детей убийц, чтобы потом отправлять убивать своих земляков.

По имеющейся на сегодня информации, случаев депортации подростков на территорию рф уже больше сотни, отметил он. Хотя на самом деье таких преступлений мгло быть куда больше, кроме того, вывоз детей мог производится и на других захваченных территориях.

Гайдай также добавил, что в 2020-2021 годах СБУ обезвредили диверсионные группы, в которых находились парни 21-22 года. Тогда шел уже 7-й год войны. Иными словами, это дети, которым было по 14 лет в начале войны в 2014 году. «Их настолько зомбировали, что они уже в 21 год пошли убивать своих же земляков», — сказал он.

Ранее Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил работников энергетической отрасли, которые уже работают над возобновлением электроснабжения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!