Россия ежедневно теряет не менее 500 военнослужащих в войне против Украины

Об этом сообщает The New York Times.

Чиновники администрации президента США Джо Байдена говорят, что ошеломляюще высокий уровень российских потерь в Украине означает, что владимир путин не сможет достичь одной из своих ключевых военных целей — захватить весь восточный регион страны в этом году.

Издание отмечает, что медленные темпы российской войны на востоке были еще более замедлены в связи с прибытием американских реактивных систем залпового огня, которые позволили украинским войскам отбить некоторые территории и затруднили доступ российских солдат в другие районы.

Этим летом российским войскам удалось захватить Луганскую область, но в соседнем Донецке их продвижение застопорилось, в немалой степени из-за больших потерь, говорят американские военные чиновники.

Колин Кал, заместитель министра обороны по вопросам политики, заявил, что русские, вероятно, понесли 70 или 80 тысяч потерь менее чем за шесть месяцев. Они добились определенных успехов на востоке, хотя и не очень больших за последние пару недель, но это обошлось российским военным очень дорого из-за того, насколько хорошо действовали украинские военные, добавил он.

Военные эксперты. в свою очередь, сказали, что эта оценка потерь россии включает около 20 тысяч погибших. Из этого числа 5 тысяч человек, предположительно, являются наемниками ЧВК «вангера».

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

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