Россия начала эвакуацию дипломатов из Украины

Во вторник министерство иностранных дел Москвы объявило о скорой эвакуации дипломатов из страны, заявив, что это делается для «защиты их жизней».

Россия начала эвакуацию дипломатов из Украины, на следующий день после того, как депутаты в Москве дали разрешение президенту России Владимиру Путину на применение силы за рубежом.

Об этом пишет AFP.

На вопрос о том, началась ли эвакуация, пресс-секретарь посольства Денис Голенко сказал AFP по телефону: «Да».

По словам очевидцев, над зданием посольства был спущен российский флаг.

Репортер AFP видел, как несколько семей покидали посольство с чемоданами.

По словам Голенко, эвакуация была «связана с тем, что западные посольства объявили об эвакуации некоторых своих сотрудников, и наше министерство также приняло такое решение».

Некоторые западные посольства, в том числе США и Великобритании, перевезли своих сотрудников в город Львов.

Они сделали это, опасаясь вторжения России в Украину, заявив, что столица может подвергнуться нападению.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

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