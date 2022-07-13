Россия отправляет заключенных на войну в Украину: мирные люди в опасности

Российская армия провалила блицкриг в Украине и вот уже почти пять месяцев не может справиться с украинскими бойцами, подавить сопротивление которых планировали за пару-тройку дней. Более того, российские солдаты массово отказываются ехать на войну, а потому в рф начали вербовать заключенных.

Сейчас в россии *армия активно ведет набор заключенных для отправки их на войну в Украину. Это не только нарушает права самих заключенных и международное право, но и создает огромную угрозу для мирного населения страны.

Об этом рассказал профессор права и публицист Евген Цыбуленко.

После целого ряда громких провалов в Украине, которые не смогла скрыть даже российская пропаганда, солдаты рф массово отказываются от участия в войне. Потому набирать новое пушечное мясо для ведения затяжной войны стало проблематично. И потому набирать «добровольцев» решили в тюрьмах и колониях.

В частности, ряд СМИ сообщили о наборе заключенных в колониях нижегородской области, мордовии и краснодарского края. Неизвестные люди в штатском проехались по исправительным учреждениям, вызывали тех, кто имеет боевой опыт, предлагали ехать воевать.