Россия отправляет заключенных на войну в Украину: мирные люди в опасности

12:44, Сегодня
Политика, Мировые новости
российские солдаты фото
Фото: depositphotos.com

Российская армия провалила блицкриг в Украине и вот уже почти пять месяцев не может справиться с украинскими бойцами, подавить сопротивление которых планировали за пару-тройку дней. Более того, российские солдаты массово отказываются ехать на войну, а потому в рф начали вербовать заключенных.

Сейчас в россии *армия активно ведет набор заключенных для отправки их на войну в Украину. Это не только  нарушает права самих заключенных и международное право, но и создает огромную угрозу для мирного населения страны.

Об этом рассказал профессор права и публицист Евген Цыбуленко.

После целого ряда громких провалов в Украине, которые не смогла скрыть даже российская пропаганда, солдаты рф массово отказываются от участия в войне. Потому набирать новое пушечное мясо для ведения затяжной войны стало проблематично. И потому набирать «добровольцев» решили в тюрьмах и колониях.

В частности, ряд СМИ сообщили о наборе заключенных в колониях нижегородской области, мордовии и краснодарского края. Неизвестные люди в штатском проехались по исправительным учреждениям, вызывали тех, кто имеет боевой опыт, предлагали ехать воевать.

Родственники людей, отбывающих наказание в колониях ИК-7 «яблоневка» и ИК-6 «обухово» в петербурге сообщили, что 4 июля заключенным предложили ехать воевать на Донбасс в составе ЧВК «вагнер», пообещав выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать.

Цыбуленко подчеркивает, что привлечение заключенных к боевым действиям говорит о полной деградации вооруженных сил рф и нехватке живой силы для продолжения войны в Украине. Власти рф нарушают ряд правил ООН по обращению с заключенными.

Стоит также отметить, что заключенные –  серьезная угроза мирному населению в зоне боевых действий. Хотя, справедливости раи, стоит сказать, что и не судимые солдаты рф ведут себя в Украине, как преступники — массовые грабежи, похищения лдей, пытки, расстрелы и изнасилования фиксируют во всех регионах старны. Солдаты рф уже совершили в Украине не менее 22 504 военных преступления и это только те, что официально зарегистрированы Генпрокуратурой.

Ранее Курсор писал, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

Стало известно, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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