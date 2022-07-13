Россия отправляет заключенных на войну в Украину: мирные люди в опасности

Сейчас в россии *армия активно ведет набор заключенных для отправки их на войну в Украину. Это не только нарушает права самих заключенных и международное право, но и создает огромную угрозу для мирного населения страны.
Об этом рассказал профессор права и публицист Евген Цыбуленко.
После целого ряда громких провалов в Украине, которые не смогла скрыть даже российская пропаганда, солдаты рф массово отказываются от участия в войне. Потому набирать новое пушечное мясо для ведения затяжной войны стало проблематично. И потому набирать «добровольцев» решили в тюрьмах и колониях.
В частности, ряд СМИ сообщили о наборе заключенных в колониях нижегородской области, мордовии и краснодарского края. Неизвестные люди в штатском проехались по исправительным учреждениям, вызывали тех, кто имеет боевой опыт, предлагали ехать воевать.
Родственники людей, отбывающих наказание в колониях ИК-7 «яблоневка» и ИК-6 «обухово» в петербурге сообщили, что 4 июля заключенным предложили ехать воевать на Донбасс в составе ЧВК «вагнер», пообещав выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать.
Цыбуленко подчеркивает, что привлечение заключенных к боевым действиям говорит о полной деградации вооруженных сил рф и нехватке живой силы для продолжения войны в Украине. Власти рф нарушают ряд правил ООН по обращению с заключенными.
Стоит также отметить, что заключенные – серьезная угроза мирному населению в зоне боевых действий. Хотя, справедливости раи, стоит сказать, что и не судимые солдаты рф ведут себя в Украине, как преступники — массовые грабежи, похищения лдей, пытки, расстрелы и изнасилования фиксируют во всех регионах старны. Солдаты рф уже совершили в Украине не менее 22 504 военных преступления и это только те, что официально зарегистрированы Генпрокуратурой.
Ранее Курсор писал, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Стало известно, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!