Россия срочно отправляет в сторону Херсона колонны техники из Крыма

Войска рф* формирует большие колонны техники в Крыму и отправляет в сторону Херсонщины, ВСУ бьет по мостам, чтобы эту технику не перебросили ближе к линии фронта.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он подчеркнул, что очень важна «корректировка» транспортных артерий, чтобы эту технику не перебросили на правый берег. «А колонны пусть только появятся в поле зрения HIMARS и будет оккупантам еще одна Брилевка», — написал Хлань.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров тем временем рассказал, около 400 армейских машин выехали из российских воинских частей вокруг Aqmescıt/Симферополя и колонной отправились по Джанкойской трассе в сторону Херсона.