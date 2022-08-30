Россия срочно отправляет в сторону Херсона колонны техники из Крыма

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
Он подчеркнул, что очень важна «корректировка» транспортных артерий, чтобы эту технику не перебросили на правый берег. «А колонны пусть только появятся в поле зрения HIMARS и будет оккупантам еще одна Брилевка», — написал Хлань.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров тем временем рассказал, около 400 армейских машин выехали из российских воинских частей вокруг Aqmescıt/Симферополя и колонной отправились по Джанкойской трассе в сторону Херсона.
Напомним, ранее Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую переправу через Днепр в районе села Львово на Херсонщине. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники.
Как сообщал Курсор днем 29 августа, оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!