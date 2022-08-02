Россия: США «напрямую участвует» в войне на стороне Украины

Москва назвала слова генерала Вадима Скибицкого «официальным признанием» и пообещала «учесть их в будущем».

Министерство обороны россии* обвинило Соединенные Штаты в «прямом участии» в войне на стороне Украины, поскольку Киев якобы согласовывает с Вашингтоном цели для атаки из систем залпового огня HIMARS.

Российское министерство процитировало слова генерал-майора Вадима Скибицкого, заместителя начальника Главного разведывательного управления, в интервью The Telegraph. Британское издание пришло к выводу, что перед запуском ракет HIMARS между представителями украинских и американских спецслужб состоялись консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые атаки украинцев, если бы им не понравилась намеченная цель.

«Все это является неоспоримым доказательством того, что Вашингтон напрямую вовлечен в конфликт в Украине, несмотря на заявления Белого дома и Пентагона», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Москва назвала слова Вадима Скибицкого «официальным признанием» и пообещала «учесть их на будущее».

В свою очередь, представитель украинской разведки подчеркнул, что США не предоставляют прямую адресную информацию, поскольку это может подорвать аргументы Вашингтона о том, что он не принимает непосредственного участия в войне.

Ранее наш сайт сообщал, что стало известно, грозит ли украинцам нехватка ракет к HIMARS.

Кроме того, Курсор писал, что американские эксперты рассказали, кто виновен в теракте в Еленовке.

Еще напомним, что Трамп рассказал, как можно было избежать войны в Украине.