Саар и Бар-Лев требуют государственного расследования в отношении полиции и шпионского ПО

На сегодняшнем заседании кабинета министров кроме назначения нового генерального прокурора обсуждался вопрос использования хакерского ПО Pegasus полицией Израиля.

Хотя кабинет министров собирался якобы для выбора нового генерального прокурора, министры также провели большую часть времени, рассказывая о своей новой комиссии по расследованию сообщений о том, что полиция шпионила за десятками государственных служащих, активистов и граждан, используя хакерскую технологию Pegasus компании NSO Group.

Об этом пишет Times of Israel.

Министр юстиции Гидеон Саар заявил, что необходимо создать государственную комиссию по расследованию скандала.

Министр полиции Омер Бар-Лев, который несколькими часами ранее объявил о создании правительственной комиссии для изучения этих заявлений, заявил, что согласен с мнением Саара о необходимости государственного расследования

Курсор ранее писал, что стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Также сообщалось, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.