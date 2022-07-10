Саар и Ганц официально заявили об объединении партий

Бени Ганц и Гидеон Саар заявили, что закладывают «краеугольный камень для следующего правительства» созданием единой партии, и призывают другие фракции присоединяться к союзу.

Министр обороны Бени Ганц и министр юстиции Гидеон Саар публично представили совместный избирательный список, объединяющий их партии «Кахоль-Лаван» и «Тиква Хадаша».

«С того момента, как я пришел в политику, я неоднократно говорил, что мы находимся в нелогичной и беспрецедентной ситуации», — говорит Ганц о продолжающемся политическом тупике, называя его «крупнейшим демократическим и политическим кризисом в истории».

«Израиль заслуживает лучшего», — говорит Ганц, заявляя, что избиратели «не должны выбирать из крайностей», но вместо этого заслуживают здравого, центрального варианта.

«Мы закладываем краеугольный камень для следующего правительства», — говорит Ганц, клянясь создать «ответственное, реалистичное, безопасное и либеральное» правительство. Такая коалиция, по его словам, «скажет «нет» расизму, «нет» экстремизму и «да» единству всех частей страны и всех типов граждан».

Ганц призывает другие группы, «которые согласны с нашими ценностями», присоединиться к их союзу.

Саар говорит, что Израилю «нужна новая надежда и выход из кризиса». Он говорит, что он и Ганц посвятили свою жизнь Государству Израиль и согласились объединить усилия для создания «широкого, патриотического, правоцентристского» избирательного списка.

Саар также утверждает, что Ганц, который займет верхнюю строчку в объединенном списке, является идеальным кандидатом на пост главы следующего правительства.

Согласно последним опросам, которые не всегда являются достоверными, «сине-белые» могут получить 8-9 мест, а «Тиква Хадаша» — 4-5.

Курсор ранее писал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того, как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.

Также сообщалось, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.