СМИ выяснили, где сейчас скрывается любовница владимира путина

Эксперт отметил, что у владимира путина есть большая яхта, арестованная в Италии после введения санкций, которую он назвал в честь Кабаевой.

Бывшая спортсменка Алина Кабаева, которую СМИ часто называют главной любовницей главы Кремля владимира путина*, сейчас находится в москве. Напомним, что против нее страны Запада также ввели санкции.

Об этом рассказал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов.

По словам Шаведдинова, она сидит в москве. Она появилась лишь на одном публичном мероприятии после того, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину. При этом Кабаева понимает, что ей не стоит лететь в Швейцарию.

Примечательно, что у путина есть очень большая яхта, которую он назвал в честь Кабаевой. Правда, ее арестовали в Италии.

«Когда разбираешься с недвижимостью Кабаевой, все равно замечаешь этого слона в комнате. Я говорю про яхту, которую он назвал в честь возлюбленной — Шехерезада. Это было прозвище Алины в спортивные годы», — сказал эксперт.

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