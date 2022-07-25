СМИ выяснили, где сейчас скрывается любовница владимира путина

Бывшая спортсменка Алина Кабаева, которую СМИ часто называют главной любовницей главы Кремля владимира путина*, сейчас находится в москве. Напомним, что против нее страны Запада также ввели санкции.
Об этом рассказал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов.
По словам Шаведдинова, она сидит в москве. Она появилась лишь на одном публичном мероприятии после того, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину. При этом Кабаева понимает, что ей не стоит лететь в Швейцарию.
Примечательно, что у путина есть очень большая яхта, которую он назвал в честь Кабаевой. Правда, ее арестовали в Италии.
«Когда разбираешься с недвижимостью Кабаевой, все равно замечаешь этого слона в комнате. Я говорю про яхту, которую он назвал в честь возлюбленной — Шехерезада. Это было прозвище Алины в спортивные годы», — сказал эксперт.
Ранее наш сайт сообщал, что россияне похитили почти 450 тысяч украинских детей и намерены использовать их как «живой щит».
Еще напомним, что НАТО обещает передать Украине сотни переносных систем для борьбы с БПЛА.
Кроме того, редакция Курсора писала, что в фсб заявили, что Украина пыталась «угнать» военные самолеты рф.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!