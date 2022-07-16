Саудовская Аравия предостерегает от «нереалистичной» политики по ограничению выбросов

Королевство является крупнейшим в мире экспортером сырой нефти. Принц Мухаммед пытается сделать экологически чистую политику центральным элементом своей программы реформ.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман предупреждает, что «нереалистичная политика» по ограничению выбросов может подстегнуть инфляцию.

В прошлом году перед саммитом по изменению климата COP26 Саудовская Аравия обязалась достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2060 году, что вызвало скептицизм со стороны защитников окружающей среды.

«Принятие нереалистичной политики по сокращению выбросов за счет исключения основных источников энергии приведет в ближайшие годы к беспрецедентной инфляции и росту цен на энергоносители, одновременно увеличивая безработицу и усугубляя серьезные социальные проблемы и проблемы безопасности», — сказал принц Мухаммед.

«Курсор» писал ранее, что в пяти-семи областях Украины ежедневно фиксируются факты умышленного поджога российскими захватчиками украинского зерна — в целом это несколько тысяч гектаров.

Еще мы писали, что Израиль подписал соглашение об экспорте казахстанской пшеницы, пытаясь решить проблему продовольственного кризиса, который начался из-за нападения российской федерации на Украину.