Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман предупреждает, что «нереалистичная политика» по ограничению выбросов может подстегнуть инфляцию.
В прошлом году перед саммитом по изменению климата COP26 Саудовская Аравия обязалась достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2060 году, что вызвало скептицизм со стороны защитников окружающей среды.
«Принятие нереалистичной политики по сокращению выбросов за счет исключения основных источников энергии приведет в ближайшие годы к беспрецедентной инфляции и росту цен на энергоносители, одновременно увеличивая безработицу и усугубляя серьезные социальные проблемы и проблемы безопасности», — сказал принц Мухаммед.
«Курсор» писал ранее, что в пяти-семи областях Украины ежедневно фиксируются факты умышленного поджога российскими захватчиками украинского зерна — в целом это несколько тысяч гектаров.
Еще мы писали, что Израиль подписал соглашение об экспорте казахстанской пшеницы, пытаясь решить проблему продовольственного кризиса, который начался из-за нападения российской федерации на Украину.