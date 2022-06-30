Сегодня Лапид проведёт встречу с Герцогом

Встреча пройдет после церемонии обмена между премьер-министром Беннетом и новым премьер-министром Лапидом в 12:30 в ограниченном составе.

Сегодня министр иностранных дел Яир Лапид встретится с президентом Ицхаком Герцогом, а в полночь официально вступит в должность премьер-министра, согласно графику, опубликованному его канцелярией.

Сначала Лапид отправится в Мемориальный музей Холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме, затем проведет «небольшую церемонию» в канцелярии премьер-министра, после чего встретится один на один с уходящим премьер-министром Нафтали Беннетом.

Позже Лапид и его жена Лихи встретятся с Герцогом и его женой Михаль в резиденции президента, сообщает его офис.

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