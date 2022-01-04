Семьи погибших: Аббас платит деньги террористам благодаря Ганцу

Семьи погибших заявляют, что после переговоров Ганца и Аббаса Израиль начал спонсировать ПА, а Аббас использует эти деньги для зарплат террористам.

Форум «Выбирая жизнь» семей погибших и жертв терроризма провел в понедельник вечером демонстрацию у дома министра обороны Бени Ганца в знак протеста против его встречи на прошлой неделе с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом, который продолжает платить зарплату семьям террористов, убивших израильтян.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Ганц, благодаря тебе Аббас может платить кровную зарплату убийцам наших близких», — гласили таблички, которыми размахивали семьи погибших, на которых также были фотографии убитых.

После встречи Ганца и Аббаса на прошлой неделе появились сообщения, что они достигли соглашения о том, что Израиль обойдет закон, замораживающий деньги, которые ПА выплачивает террористам из средств, перечисляемых ей израильским правительством, который обязывает правительство вычитать деньги, которые ПА выплачивает семьям террористов, из налоговых средств, которые оно собирает от имени ПА. Это будет сделано путем предоставления правительством Беннета-Лапида займа ПА в размере, аналогичном требуемому по закону.

«Мы пришли напомнить Ганцу, куда уходят деньги, которые он отдал Аббасу», — сказала убитая горем мать Мейрав Хаджадж, чья дочь Шир была убита в результате теракта в районе Армон Ханацив в Иерусалиме.

Курсор ранее писал, что встреча Ганца и Аббаса возмутила правых политиков. Встреча председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса и министра обороны Бенни Ганца в доме Ганца в Рош Ха-Айине во вторник вызвала гнев правых министров и депутатов в правящей коалиции премьер-министра Нафтали Беннета.

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