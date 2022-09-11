Шакед и Хендель разорвали политическое партнерство: озвучена причина

Политическое партнерство между лидером партии «Сионистский дух» Айелет Шакед и Йоазом Хенделем подошло к концу рано утром в воскресенье, когда политики обменялись взаимными обвинениями и заявили, что каждый из них возглавит свою собственную партию, ни одна из которых, как ожидается, не попадет в следующий Кнессет.

Разрыв в умеренной правой партии произошел всего через 1,5 месяца после того, как Шакед и Хендель сформировали свой альянс, всего за пять дней до крайнего срока подачи избирательных списков партий и через несколько часов после того, как они яростно отрицали, что между ними есть распри.

Решающее разногласие между Шакед, в настоящее время министром внутренних дел, и Хенделем, министром связи, связано с одним из самых центральных вопросов ноябрьского голосования — поддерживать ли потенциально узкоправое правительство во главе с главой оппозиции Нетаниягу.

Хотя и Шакед, и Хендель сыграли решающую роль в формировании прошлогоднего идеологически разнообразного правительства, свергнувшего Нетаниягу после 12 лет пребывания у власти, Шакед готова присоединиться к узкому правительству Нетаниягу, в которое войдет крайне правый экстремист Итамар Бен-Гвир, в то время как Хендель и депутат Кнессета Цви Хаузер выступает против такого шага и заявляет, что поддержит только правительство широкого единства.

Рано утром в воскресенье ивритоязычные СМИ сообщили, что Хендель написал своим активистам в закрытой группе WhatsApp, что после двух встреч с Шакед на выходных он пришел к выводу, что «не может допустить возможности того, что «Сионистский дух» наградит [Нетаниягу] узким правительством», и что Шакед «не со мной в этом вопросе».

Вскоре после того, как в прессе появились сообщения Хендель о прекращении союза, офис Шакед выступил с заявлением, в котором говорилось, что именно она решила прекратить партнерство.

«После долгих разговоров Шакед решила расстаться с Йоазом Хенделем и Цви Хаузером и сообщила об этом Хенделю в субботу вечером», — говорится в заявлении. — Она согласилась на его просьбу отложить совместное объявление до полудня воскресенья, когда он должен был приземлиться в Нью-Йорке. Однако Хендель решил неблагородным и недостойным образом нарушить соглашение и действовать таким образом, который не уважает ни одну из сторон».

Подтверждая, что она готова войти в узкое правительство Нетаниягу, Шакед сказала: «Хендель и Хаузер пояснили, что, если правительство единства не будет сформировано, они предпочтут втянуть страну в новые выборы, а не формировать правое правительство. Такой вариант немыслим».

Шакед сказала, что она, тем не менее, продолжит возглавлять «Сионистский дух» и представит свой избирательный список в ближайшие дни.