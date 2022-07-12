Шакед: Планы строительства жилья в Восточном Иерусалиме отложены всего на неделю

Министр внутренних дел осудила решение Лапида и заявила, что ровно через неделю планы строительства двух тысяч домов в Восточном Иерусалиме будут вынесены на повестку дня.

Министр внутренних дел Айелет Шакед, судя по всему, намерена дать отпор заявлению премьер-министра Яира Лапида о том, что строительство 2 тысяч домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима будет отложено.

В заявлении недавно назначенного председателя партии «Ямина» правого толка говорится, что она «отказалась снять эти планы с повестки дня и отложила на неделю всю повестку дня — которая включает планы строительства жилья как для евреев, так и для арабов».

«Планы будут обсуждаться, без изменений, через неделю», — добавляет она. «Я не позволю, чтобы в мое дежурство пострадали только еврейские жилищные планы. Вот почему я решила отложить все планы всего на неделю».