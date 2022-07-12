Шакед: Планы строительства жилья в Восточном Иерусалиме отложены всего на неделю

Министр внутренних дел Айелет Шакед, судя по всему, намерена дать отпор заявлению премьер-министра Яира Лапида о том, что строительство 2 тысяч домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима будет отложено.
В заявлении недавно назначенного председателя партии «Ямина» правого толка говорится, что она «отказалась снять эти планы с повестки дня и отложила на неделю всю повестку дня — которая включает планы строительства жилья как для евреев, так и для арабов».
«Планы будут обсуждаться, без изменений, через неделю», — добавляет она. «Я не позволю, чтобы в мое дежурство пострадали только еврейские жилищные планы. Вот почему я решила отложить все планы всего на неделю».
Курсор ранее писал, что еврейские форпосты в Иудее и Самарии планируют подключить к электросети. Финансирование на это выделяется в рамках политики, определенной Нафтали Беннетом. Однако Инфраструктура для электроснабжения форпостов должна получить одобрение политического руководства.
Также сообщалось, что Израиль выдаст разрешение на работу тысячам палестинцев в преддверии визита Байдена. Координатор правительственной деятельности на территориях сообщил о том, что более пяти тысяч палестинцев смогут получить документы. Еще 1500 жителей ПА получат разрешение на работу.