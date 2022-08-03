Швейцария запретила импорт золота из россии

Швейцария ввела седьмой пакет санкций против россии*, запретив импорт золота.
Было объявлено, что «запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и золотых изделий из россии» вступает в силу с сегодняшнего дня.
«Любые услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», — говорится в заявлении.
Было заявлено, что «ни одна из санкций, введенных против россии, не направлена против торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией между третьими странами и россией». Правительство Швейцарии добавило, что, как и ЕС, оно сделало два исключения для операций с такими продуктами и для поставок нефти в третьи страны.
Также было объявлено, что Федеральное министерство экономики, образования и исследований (EAER) внесло в санкционный список рф еще 54 физических и девять юридических лиц.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!