Швейцария запретила импорт золота из россии

Швейцария также ввела санкции против российского Сбербанка, заморозив его активы. Ему запрещено предоставлять средства и любые услуги.

Швейцария ввела седьмой пакет санкций против россии*, запретив импорт золота.

Было объявлено, что «запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и золотых изделий из россии» вступает в силу с сегодняшнего дня.

«Любые услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», — говорится в заявлении.

Было заявлено, что «ни одна из санкций, введенных против россии, не направлена против торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией между третьими странами и россией». Правительство Швейцарии добавило, что, как и ЕС, оно сделало два исключения для операций с такими продуктами и для поставок нефти в третьи страны.

Также было объявлено, что Федеральное министерство экономики, образования и исследований (EAER) внесло в санкционный список рф еще 54 физических и девять юридических лиц.

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