Случаи изнасилований солдатами рф женщин и детей носили массовый характер — омбудсмен

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что есть все основания говорить, что случаи изнасилований на захваченных войсками рф* территориях носили массовый характер. Причем, солдаты рф насиловали, как молодых женщин, так и детей и стариков. Сейчас правоохранители документируют эти случаи, чтобы никто из нелюдей не ушел от ответственности.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции.

Она рассказала, что многие женщины, подвергшиеся сексуальному насилию от вражеских солдат, после получения помощи разъезжаются и узнают о беременности уже за границей, где получают убежище как беженцы. Известен, в частности, один случай в Польше, где уже запрещены манипуляции. Там вопрос аборта решают правозащитные организации.

По ее словам, большинство изнасилованных женщин не хотят об этом рассказывать, поэтому известна лишь часть таких преступлений. И, хотя точное количество изнасилований, произошедших в настоящее время, назвать невозможно, Денисова утверждает, что есть основания говорить, что эти преступления являются массовыми.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказала, что часть историй поступает от пострадавших женщин, а часть известно от психологов, к которым звонят жертвы насилия.

Курсор ранее писал, что россия незаконно вывезла полмиллиона украинцев. Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!