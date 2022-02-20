Слушания по делу Нетаниягу отложены из-за COVID-19

Судьи должны были отвечать на апелляцию адвокатов Нетаниягу, требующих передать суду или подсудимым материалы, незаконно изъятые из телефона государственного свидетеля.

Запланированное на завтра слушание по делу о коррупции бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу было отложено после того, как один из судей вступил в контакт с больным COVID.

Судья Моше Бар-Ам вступил в контакт с больным COVID, поэтому слушания были отменены председателем суда Ривкой Фридман-Фельдман, говорится в сообщении.

Судьи должны были отвечать на апелляцию адвокатов Нетаниягу, требующих передать суду или подсудимым материалы, незаконно изъятые из телефона государственного свидетеля Шломо Фильбера.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Мансур Аббас раскритиковал Нетаниягу в связи с требованием продолжить посадку деревьев в Негеве. Председатель «РААМ» Мансур Аббас во вторник вечером обрушился с критикой на лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу в связи с требованием «РААМ» прекратить посадку деревьев в бедуинских деревнях на юге страны.

Кроме того, мы писали, что Верховный суд одобрил обыск телефонов бывших помощников Нетаниягу. Верховный суд во вторник разрешил полиции обыскать телефоны двух помощников бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, обвиняемых в попытке запугать ключевого свидетеля судебного процесса против их бывшего начальника, несмотря на то, что предыдущий обыск был проведен незаконно.

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