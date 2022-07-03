СМИ: Беннет добивался условий экс-премьера, несмотря на то, что не имел на это права

Эти льготы включают водителя, команду из двух человек, бюджет на офис, охрану, освобождение от подоходного налога и захоронение на участке «Великие лидеры нации» иерусалимского кладбища на горе Герцля.

Нафтали Беннет стремился получить финансовые условия, зарезервированные для бывших премьер-министров, хотя они недоступны тем, кто проработал на этом посту менее 18 месяцев, но его преемник на посту премьера Яир Лапид отказался.

Беннет уже подготовил просьбу об изменении закона, чтобы льготы были доступны премьер-министрам, проработавшим 12 месяцев, сообщает 12 канал, добавляя, что Лапид отказался, потому что это был бы закон, направленный на пользу конкретного человека. Беннет впоследствии отказался от своего плана подать запрос.

В офисе Беннета говорят, что он отменил запрос, потому что у него уже есть должность заместителя премьер-министра.

Офис Лапида лишь комментирует, что между ним и Беннетом хорошие связи и что они продолжают работать вместе.

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