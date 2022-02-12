СМИ: Беннет приказал министрам публично не комментировать возможное нападение России на Украину

Беннет сказал министрам не высказывать свое мнение по этому вопросу и ограничить любые публичные комментарии потенциальной эвакуацией израильтян из Украины.

Премьер-министр Нафтали Беннет дал указание министрам правительства не высказывать публично свое мнение о наращивании Россией войск на границе с Украиной в преддверии возможного вторжения.

Об этом сообщает 12 канал новостей.

По сообщениям, премьер-министр сказал министрам не высказывать свое мнение по этому вопросу и ограничить любые публичные комментарии потенциальной эвакуацией израильтян из Украины.

В сообщении не называется причина приказа, но отмечается, что Иерусалим поддерживает тесные связи с Москвой.

Ранее Курсор сообщал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

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