СМИ: Казахстан и Грузия опасаются, что рф пойдет на них войной после Украины

Эксперты отмечают, что так называемая политическая элита российской федерации уже намекает на расширение масштабов агрессии и мечтает о «восстановлении» Советского Союза.

После полномасштабного вторжения в Украину россия* может начать войну против Грузии и Казахстана. Кроме того, так называемая политическая элита российской федерации уже намекает на расширение масштабов агрессии и мечтает о «восстановлении» Советского Союза.

Эксперты отмечают, что к такому сценарию следует отнестись серьезно.

По мнению историка Карла Шлегеля, к заявлениям российских официальных лиц, таких как дмитрий медведев, заместитель председателя Совета безопасности россии, которые рассуждают о «восстановлении» Советского Союза в социальных сетях, следует относиться серьезно. Эксперт напомнил, что медведев в своем эссе 2021 года отрицал суверенитет Украины, а теперь заявляет, что Казахстан — «искусственное государство, и только россия может навести там порядок».

Аналитик Елена Костюкович не отрицает, что российский диктатор владимир путин может вскоре снова напасть на Грузию. По ее словам, российская пропаганда намеренно никогда не говорит о конкретных границах «русского мира», оставляя плацдарм для возможной неизбежной российской агрессии.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.