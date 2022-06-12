СМИ: Орбах и Кара проведут переговоры с Шакед

Два депутата из партии Ямина, по сообщениям СМИ, сегодня встретятся с министром внутренних дел Израиля для того, чтобы обсудить сохранение текущего правительства.

По сообщению газеты «Маарив«, депутаты от партии «Ямина» Нир Орбах и Абир Кара вскоре встретятся с министром внутренних дел Айелет Шакед, номером 2 в их партии.

Поскольку коалиция, похоже, находится на грани распада, Орбах рассматривается как наиболее вероятный перебежчик, который может нанести окончательный удар по правительству. Он встречался с Беннетом вечером в среду и четверг, а также сегодня утром.

Орбах публично опроверг слухи о том, что он ведет переговоры о вступлении в оппозиционную партию Ликуд, но близкие к нему источники сообщили СМИ, что такой шаг действительно рассматривается.

Курсор ранее писал, что Ринави Зуаби рассказала, как полностью «потеряла веру» в лидеров коалиции. На вопрос, уйдет ли она, Зуаби сказала: «Я нахожусь в таком положении, когда у меня полное отсутствие доверия к некоторым лидерам коалиционных партий».

Также сообщалось, что Кнессет намерен повторно рассмотреть закон о правах жителей Иудеи и Самарии. Правительство готовится к очередной попытке провести голосование по закону о применении израильского законодательства к поселенцам в Иудее и Самарии. На этот раз закон пытаются единогласно провести через министерский комитет по законодательству.