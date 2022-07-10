СМИ: Орбах получит пост министра, если Нетаниягу сформирует коалицию

Фото: Avshalom Sassoni/Flash90
Депутат Нир Орбах заключил сделку с партией Ликуд и в случае ее победы на выборах и формирования коалиции получит пост министр в следующем правительстве.
Как сообщается, депутат от партии «Ямина» Нир Орбах заключил сделку с «Ликудом», чтобы получить должность министра, если партия сформирует следующее правительство.
Согласно сообщениям СМИ, Орбах не получит зарезервированного места в списке «Ликуда» перед выборами 1 ноября.
В последние дни работы уходящего правительства Орбах считался слабым звеном в партии «Ямина» и, по сообщениям, вел переговоры с Ликудом, находясь на грани дезертирства из коалиции, и в конечном итоге объявил, что больше не может голосовать вместе с правительством.
Также мы писали, что Лапид поговорил с королем Иордании Абдаллой II. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость укрепления и углубления сотрудничества и отношений между Израилем и Иорданией, предстоящий визит президента США Байдена.
Ранее наш сайт сообщал, что СМИ озвучили шансы партии Тиква Хадаша на предстоящих выборах. Если партия «Тиква Хадаша» Гидеона Саар не преодолеет порог, его голоса будут аннулированы. Одной партии в нынешнем коалиционном блоке может быть достаточно не пройти порог, чтобы обеспечить возвращение к власти главы оппозиции Биньямина Нетаниягу.
Кроме того, редакция Курсора писала, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.
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Автор материала:
Аарон Шендецкий