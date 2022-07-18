СМИ: «Правая рука» путина пережил покушение

Последний раз Патрушев появлялся на публике 5 и 6 июля. В то время он находился в восточных регионах России. В пятницу, как сообщается, он принял участие в видеоконференции с президентом россии владимиром путиным. Но даже тогда лицо политика не было показано вблизи.

Николай Патрушев, бывший глава секретной службы ФСБ и секретарь Совета безопасности россии*, недавно пережил покушение на свою жизнь.

Об этом пишет Daily Mail.

В начале июня Патрушев был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья, по сообщениям СМИ.

Издание утверждало, что бывший глава секретной службы ФСБ был отравлен синтетическим ядом. Но ему удалось выжить.

«Кто стоял за покушением, каковы были мотивы и как вообще могло быть организовано покушение на столь высокопоставленного чиновника», — цитирует Daily Mail слова своего источника.

Тот же источник утверждает, что отравление Патрушева, которого некоторые в российских кругах называют возможным преемником путина — это не постановочное событие, а начало масштабного перераспределения власти.

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