СМИ: российская военная база в Сербии — реальная угроза для всего мира

Российская федерация продолжает угрожать Европе, на этот раз — размещением военной базы в самом ее центре.

Политика режима владимира* путина показывает, что война в Украине — это лишь первый этап безумных планов российского руководства по завоеванию мира.

Об этом пишет Cyprus Daily News.

В понедельник, 8 августа, чрезвычайный и полномочный посол россии в Белграде александр боцан-харченко заявил о возможном создании российской военной базы в Сербии. При этом он подчеркнул, что это вопрос интересов самой россии, а единственной возможной целью создания такой базы являются разведывательные задачи и наблюдение за окружающим пространством.

Данное действие со стороны рф несет прямую угрозу не только странам-членам НАТО, граничащим с Сербией, но и всему Евросоюзу. Это говорит о том, что страна-террорист №1 в мире хочет использовать Сербию как плацдарм для продвижения вглубь европейского континента и осуществления наступательных действий непосредственно в Европе.

По мнению экспертов, этот шаг российской федерации связан с обострением конфликта между Сербией и Косово. Для россии очень желательна дополнительная дестабилизация в Европе. Этим объясняется живая реакция российских СМИ и соцсетей на кризис с призывами к сербам поставить на место Косово.

Создание российской военной базы в Сербии может привести к углублению косовско-сербского конфликта, а в дальнейшем — к расколу Евросоюза и установлению «русского мира», предупреждают специалисты.

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