СМИ: В россии обдумывают замену путина

«На место российского главы придет человек из спецслужб, и глава Совета безопасности россии идеально подходит на эту роль», — считает бывший глава британской разведки.

На фоне сообщений об ухудшении здоровья российского правителя владимира путина*, в россии обсуждают назначение преемника.

Об этом пишет Business Insider.

Несколько недель назад появились свидетельства того, что кремлевские инсайдеры начали обсуждать варианты того, кто должен стать следующим президентом российской федерации.

На этой неделе бывший глава британской разведки сэр Ричард Дирлов заявил в своем заялении, что он почти уверен, что преемником путина станет бывший глава фсб и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Ранее Диарлоу предположил, что путин покинет пост президента до 2023 года, возможно, проведя длительное время в больнице, чтобы избежать прямого переворота. Бывший британский разведчик считает, что путина заменит кто-то из спецслужб, и что Патрушев идеально подходит на эту роль.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.