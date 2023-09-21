СМИ заявили о «капитуляции» Смотрича перед арабами — политик отреагировал

Министр финансов Бецалель Смотрич отреагировал сегодня утром в четверг в своем аккаунте в Твиттере на публикации в различных СМИ о его «капитуляции» в контексте передачи 200 миллионов шекелей арабским властям.
В ответ на публикацию на сайте "Калькалист", принадлежащего "Едиот Ахронот", где в заголовке говорилось, что "Смотрич сдается - передаст 200 миллионов шекелей арабским властям", министр финансов написал: «Жалко журналистов. Они не признают, что есть политики, которые держат свое слово, и выдумывают ложь».
Смотрич также написал: "Чтобы вы знали правду - есть договоренность премьер-министра, министра внутренних дел и меня, что деньги не пойдут властям, пока не будут созданы механизмы надзора. Не верьте лжецам. С новым годом».
Корреспондент 14 канала по экономическим вопросам написал, что, как и обещал министр финансов Смотрич, деньги действительно не будут активированы до тех пор, пока не будут созданы механизмы, которые будут контролировать миллионы шекелей правительства, и что этот вопрос все еще находится на стадии рассмотрения.
Также 14 канал написал, что имеется письмо генерального директора МВД Ронана Переца, в котором говорится, что передача денег будет производиться только с согласия и подписи министров и премьер-министра и только через контрольный орган.
Речь идет о передаче суммы в 200 миллионов шекелей, которая будет отправлена от министерства внутренних дел арабским властям после достижения соглашения между министром финансов и министром внутренних дел Моше Арбелем.
Курсор писал, что минсоцобеспечения пересмотрит размер пособия для некоторых категорий израильтян.