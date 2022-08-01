Смотрич и Бен-Гвир скоро подпишут соглашение

Бецалель Смотрич в эфире заявил, что представители двух партий получат одинаковое количество мест в первой десятке, а кандидат под номером семь будет согласован обеими лидерами.

Ультраправые партии «Религиозный сионизм» и «Оцма Йегудит» находятся на грани возобновления своего союза на предстоящих выборах после нескольких недель напряженности между двумя ультраправыми партиями.

На последних выборах партии выступали вместе под знаменем Религиозного сионизма, но растущая популярность лидера «Оцма Йегудит» Итамара Бен-Гвира в правых кругах привела к тому, что он стал выдвигать более высокие требования по мере того, как партии приближаются к ноябрьским выборам.

Лидер партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич сообщил 12 каналу новостей о своем последнем предложении Бен-Гвиру, и Бен-Гвир сделал заявление для прессы, сразу же приняв это предложение.

Согласно предложенной сделке, Смотрич и Бен-Гвир станут сопредседателями фракции, и обе партии получат равное количество мест в первых 10 позициях избирательного списка, включая взаимно согласованного кандидата на место номер семь. Смотрич займет первую позицию в списке, а Бен-Гвир — вторую.

Услышав это предложение, Бен-Гвир сказал в своем заявлении, что он согласен на него, «потому что я не сомневаюсь, что Смотрич не будет возражать против выдвижения кандидата Оцмы на седьмое место», добавив, что он впервые услышал это предложение по 12 каналу.

Пресс-секретарь партии «Религиозный сионизм» выпустил ответное заявление, в котором говорится, что, согласно «источникам» в партии, предложение было сделано Бен-Гвиру «в последние дни», и что «сейчас самое время подписать» сделку и начать избирательную кампанию партии.

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