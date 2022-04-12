Смотрич: Мне жаль Беннета — он устал, зол и расстроен

Бецалель Смотрич проккоментировал вчерашнее выступление Беннета и заявил, что не испытывает никакой агрессии к нему: «У меня просто боль и желание извлечь уроки и понять, что происходит, когда ты заблудился».

Во вторник глава Религиозно-сионистской партии и бывший министр транспорта Бецалель Смотрич высмеял премьер-министра Нафтали Беннета в ответ на комментарии Беннета, сделанные днем ранее.

В понедельник вечером Беннет выступил с интервью, в которых высмеивал Биньямина Нетаниягу и других законодателей правого крыла в оппозиции.

Среди прочих комментариев, сделанных в интервью, Беннет отверг службу в армии члена парламента Итамара Бен-Гвира и члена парламента Смотрича.

«Бен-Гвир и Смотрич почти не служили в армии», — сказал Беннет.

Смотрич ответил во вторник утром, заявив, что ему жаль премьер-министра, описав его как «человека, который действительно выглядит так, будто он сбился с пути, который устал, зол и разочарован».

«Это так неловко; я перешел от раздражения по отношению к Беннету к чувству вины за него. Он дал три интервью и рассказал одни и те же выдуманные истории. Он придерживается той же линии, что и Лапид и Яир Голан».

«Я не помню, чтобы моя выдающаяся служба в армии когда-либо беспокоила его, когда мы вместе баллотировались. И, кстати, я не помню, чтобы он когда-либо изучал медицину до того, как выпустил свою абсурдную брошюру о борьбе с коронавирусом».

«У меня нет абсолютно никакой ненависти к Нафтали. У меня просто боль и желание извлечь уроки и понять, что происходит, когда ты заблудился».

Далее Смотрич высказал предположение, что правительство Беннета находится на грани краха.

«Вся политическая система сейчас работает в предположении, что с этим [правительством] покончено. Я думаю, что мы можем и должны сформировать правое правительство в нынешнем Кнессете».