Смотрич: Мы будем строить детальные планы для евреев диаспоры

Депутаты Кнессета Бецалель Смотрич и Охад Тал встретились с руководителем зарубежной программы ешивы Стены Плача раввином Реувеном Таргином. Вскоре они намерены запустить рабочую программу по поощрению иммиграции.

Об этом сообщает INN.

Темой встречи было представительство иммигрантской общественности из англоязычных стран и способы увеличения участия иммигрантов в израильской общественности. Также они обсудили проблемы еврейских общин за границей и то, как Израиль может предпринять необходимые шаги для укрепления отношений с ними.

«Дни радости. Сегодня мы гуляли по улицам Старого Иерусалима и встретили десятки тысяч израильтян, празднующих свое паломничество в Иерусалим. Мы встречались с религиозными и нерелигиозными людьми, новыми иммигрантами и ветеранами, израильтянами всех мастей, все пришли отпраздновать праздник в Священном городе. В специальной ешиве с раввином Таргином и иностранными студентами ешивы ха-Котель мы узнали о проблемах этого особого сообщества. Укрепление отношений с евреями диаспоры, а также их поощрение и освоение — это национальная задача, религиозный сионизм ставит эти задачи в центр нашего внимания, и вместе с Охадом мы будем строить подробные планы для евреев диаспоры», – прокомментировал это событие Смотрим.

По словам Охада Тала, религиозная сионистская партия под руководством Бецалеля Смотрича взяла на себя «реальную ответственность за все слои религиозной сионистской общественности во всех ее формах, за израильское общество и за весь еврейский народ». Также он анонсировал запуск плана работы в Израиле, включающего как проблему иудаизма диаспоры, так и проблему поощрения и абсорбции алии в Израиль.

Ранее мы рассказывали, что Лапид пригласил Нетаниягу ознакомиться с соглашением с Ливаном.

Также «Курсор» сообщал, что Ганц назвал условие, при котором Объединенный список не будет частью какого-либо правительства.

Помимо этого, недавно Смотрич заявил, что надо искоренить ХАМАС, чтобы обеспечить безопасность в Иерусалиме.