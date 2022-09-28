Смотрич: Надо искоренить ХАМАС, чтобы обеспечить безопасность в Иерусалиме

«Эскалация насилия в Иерусалиме опасна, и адрес для ее искоренения — ХАМАС в Газе», — заявил Смотрич, комментируя события на Храмовой горе на Рош ха-Шана.

Председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич прокомментировал всплеск террористической активности и столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме во время Рош ха-Шана.

Смотрич заявил: «Эскалация агрессии в Иерусалиме опасна, и адрес для ее искоренения — ХАМАС в Газе».

Он предупредил, что в противном случае «не исключено, что каждый раз период еврейских праздников будет превращаться в шоу терроризма и арабского насилия под руководством ХАМАС».

Правый лагерь обвиняет в такой активности палестинцев политику Лапида и Ганца. «Они не должны позволять Яхье Синвару разогревать Иерусалим, Иудею и Самарию и продолжать пользоваться гражданскими уступками для восстановления сектора Газа», — сказал Смотрич.

Он высказал пожелание более серьезного контроля полицией обстановки в стране: «Я хотел бы укрепить руки сотрудников израильской полиции. Когда мы садимся за семейный праздничный стол, сотрудники полиции должны отражать атаки террористов на улицах Иерусалима и охранять нас по всей стране».

Ранее Курсор писал про всплеск насилия на Храмовой горе на Рош ха-Шана: в полиции рассказали подробности.

Также мы информировали, что в Оцма Иегудит отреагировали на беспорядки на Храмовой горе и в Восточном Иерусалиме.

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