Ганц: Объединенный список не будет частью какого-либо правительства

Министр обороны и председатель партии Национальное единство Бени Ганц ответил на комментарии депутата Офера Касифа относительно солдат ЦАХАЛа. Он сказал, что из-за позиции Кассифа никакое правительство не может быть сформировано с помощью совместного списка Хадаш-Тааль.

Об этом сообщает Israel National News.

«Депутат Кнессета Офер Касиф снова перешел красную черту лжи и подстрекательства в то время, когда войска ЦАХАЛ работают над защитой всех граждан Израиля: евреев и арабов, от кровавого террора. Они делают это профессионально, решительно, стремясь к контакту с врагом, и при соблюдении кодекса ЦАХАЛа. Мы должны ценить их. Как министр обороны, я подчеркиваю, что они имеют нашу полную поддержку, и они будут продолжать защищать безопасность Израиля. Из-за таких мнений, как мнение Касифа, Объединенный список не будет частью какого-либо правительства, и ни одно правительство не сможет опираться на них извне», – сказал Ганц.

Ранее мы рассказывали, что Бени Ганц сделал заявление о новом соглашении о морской границе с Ливаном, детали которого представят общественности «на условиях прозрачности». По его словам, сделка является «честной и справедливой для обеих сторон». Министр обороны утверждает, что Израиль «заинтересован, чтобы ливанский сосед был стабильным и процветающим».

Также «Курсор» сообщал, что, согласно результат опроса, блок Нетаниягу не набирает большинства на предстоящих выборах в Кнессет. Так, если бы выборы провели сегодня, то блок получил бы лишь 60 мандатов.

Помимо этого, недавно аналитик Цвика Кляйн показал, в чью сторону сместился бывший электорат бывшего премьер-министра Нафтали Беннета. По его словам, теперь электорат Беннета стал основной движущей силой партии «Религиозный сионизм» и ее лидеров, депутатов Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира. Больше об этом узнайте в нашем материале.