Смотрич прокомментировал решение Верховного суда о петиции по импичменту Нетаниягу

Председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич прокомментировал ответ Верховного суда на петицию об импичменте премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Политик заявил: «Решение Верховного суда не отклонять прямо петицию об объявлении импичмента — лучшее доказательство необходимости проводимой нами реформы. Сама дискуссия о срыве решения избирателей и волеизъявления народа является атакой на израильскую демократию и еще одним низким пунктом, достигнутым верховными судьями».

Ранее Курсор писал, что в БАГАЦ подана петиция о признании Нетаниягу недееспособным. Движение за качество правительства утверждает, что премьер-министр нарушил соглашение о конфликте интересов, запрещающее ему участвовать в делах, которые могут повлиять на его судебный процесс.

Также сообщалось, что суд дал премьер-министру месяц на ответ. В недавних сообщениях СМИ утверждалось, что Бахарав-Миара изучает возможность приказать Нетаниягу уйти в отставку за нарушение соглашения о конфликте интересов в свете его публичных заявлений в поддержку пересмотра судебной системы и предполагаемых действий по ее продвижению. Эти сообщения были опровергнуты Генеральной прокуратурой.