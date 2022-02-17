Соцсети смеются над Сааром: фотография огурца оказалась популярнее публикации с министром юстиции

Фотография нарезанного огурца на тарелке набрала почти в четыре раза больше лайков в Twittere чем пост партии «Тиква Хадаша» — пользователи в сети уже придумали множество шуток по поводу этой ситуации.

Вчера пресс-служба партии «Тиква Хадаша» опубликовала в Twitter пост, в котором на фотографии можно увидеть Гидеона Саараа выступающего перед публикой.

Об этом пишет ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Однако один из пользователей сети решил с юмором отнестись к этому твиту и заявил, что даже фотография огурца наберет больше лайков, чем фотография Саара.

Пользователи Twitter решили поддержать мужчину — фотография овоща на тарелке в считаные часы набрала в три раза больше лайков, чем твит «Тиква Хадаша»(1500 отметок «нравится» против 400 у Саара).

Курсор ранее писал, что Саар предлагает дальнейшую декриминализацию рекреационного употребления каннабиса. По словам Саара, срок действия нынешних руководящих принципов истекает в марте, и необходимо принять меры, чтобы предотвратить возврат к полному уголовному преследованию за употребление марихуаны в рекреационных целях.

Кроме того, Саар заявил: «Люди должны быть осторожны с тем, что они хранят у себя в телефоне». Министр юстиции Гидеон Саар сказал в интервью 13 каналу, что он исходит из того, что его телефон могут взломать и раскрыть секреты, и другим тоже следует проявлять осторожность.

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