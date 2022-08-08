Совбез ООН проведет открытое заседание по боевым действиям в Газе

Просьба о проведении слушаний поступила от членов Совета Безопасности Китая, Франции, Ирландии, Норвегии, ОАЭ и Франции еще во время боев в субботу.

Китай, который в настоящее время председательствует в Совете Безопасности ООН, согласился на просьбу палестинской миссии открыть экстренное заседание, посвященное недавней эскалации в Газе.

Первоначально заседание Совета Безопасности планировалось провести за закрытыми дверями без участия послов Израиля и Палестины. Теперь израильский посланник Гилад Эрдан и палестинский посланник Рияд Мансур выступят на заседании в прямом эфире в 15:00 по местному времени.

Изначально просьба о проведении слушаний поступила от членов Совета Безопасности Китая, Франции, Ирландии, Норвегии, ОАЭ и Франции еще во время боев в субботу.

«Курсор» писал ранее, что 5 августа ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист Тайсир Джабари был ювелирно ликвидирован прямо у себя в квартире.

Еще мы писали, что Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв до 25 тысяч военнослужащих резерва, если это потребуется.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовало видео авиаудара по квартире в секторе Газа, в результате которого погиб высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. В заявлении ЦАХАЛа добавляется, что 10 боевиков ПИД, направлявшихся для совершения ПТРК или снайперской атаки на границе, были поражены.