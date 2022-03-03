США снимут санкции с Ирана

США намерены уже на следующей неделе снять санкции, которые действовали на протяжении многих лет в отношении десятков иранских лиц и организаций, причастных к терроризму и разработке ракет. Сейчас обсуждается вопрос, будут ли сняты санкции и непосредственно со Стражей исламской революции, пишет канал N12.
Американские и европейские дипломаты, участвующие в переговорах в Вене, начали просачивать детали сводок, которые скрывает глава американской делегации Робом Мали при посредничестве российского представителя Михаила Ульянова.
Они одобрили план для Габриэля Норонии, который курировал иранский вопрос в Госдепартаменте США, до его увольнения бывшим президентом Дональдом Трампом.
По мнению Норонии, это «полная капитуляция» американской администрации, которая ненавидит принимать рекомендации Ирана без какого-либо рассмотрения. Среди санкций, которые будут сняты, есть санкции, наложенные на все основные экономические институты, подчиненные верховному лидеру Али Хаменеи, и в этот момент обсуждалась возможность снятия санкций даже над Стражами исламской революции.
Как ранее писал Курсор, представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Америка готова выйти из переговоров в Вене, если Иран продолжит демонстрировать невыполнение требований.
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