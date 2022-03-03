США снимут санкции с Ирана

Десятки иранских деятелей и учреждений, некоторые из которых напрямую подчиняются Хаменеи и причастны к терроризму и разработке ракет, вот-вот будут освобождены от американского экономического давления.

США намерены уже на следующей неделе снять санкции, которые действовали на протяжении многих лет в отношении десятков иранских лиц и организаций, причастных к терроризму и разработке ракет. Сейчас обсуждается вопрос, будут ли сняты санкции и непосредственно со Стражей исламской революции, пишет канал N12.

Американские и европейские дипломаты, участвующие в переговорах в Вене, начали просачивать детали сводок, которые скрывает глава американской делегации Робом Мали при посредничестве российского представителя Михаила Ульянова.

Они одобрили план для Габриэля Норонии, который курировал иранский вопрос в Госдепартаменте США, до его увольнения бывшим президентом Дональдом Трампом.

По мнению Норонии, это «полная капитуляция» американской администрации, которая ненавидит принимать рекомендации Ирана без какого-либо рассмотрения. Среди санкций, которые будут сняты, есть санкции, наложенные на все основные экономические институты, подчиненные верховному лидеру Али Хаменеи, и в этот момент обсуждалась возможность снятия санкций даже над Стражами исламской революции.

Как ранее писал Курсор, представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Америка готова выйти из переговоров в Вене, если Иран продолжит демонстрировать невыполнение требований.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.