Иран в очередной раз не смог запустить спутник в космос

Иран пережил очередную неудачу при запуске спутника в космос. Напомним, стране предстоят переговоры с мировыми державами по спасению ядерной сделки в Вене.

На спутниковых снимках, обнародованных утром 2 марта, видны следы горения на стартовой площадке в иранском космодроме. Положение ракеты на поверхности выглядит обугленным и поврежденным, что указывает на взрыв, передает Srugim.

Satellite photos show Iran had another failed space launch https://t.co/EW141IvNtD pic.twitter.com/b6X0QlnVdV — CTV News (@CTVNews) March 2, 2022

Кроме того, Иран обычно сразу же сообщает об успешных запусках на своих государственных телеканалах, однако про провальные попытки молчит. И, действительно, об этом запуске ничего в их СМИ сказано не было.

Дополнительные фотографии показывают, что попытка запуска, вероятно, имела место в пятницу. Иранская делегация в ООН не прокомментировала снимки, как и американские военные и Белый дом.

Косяк, который был поврежден неудачным запуском, похоже, уже был использован в прошлом году во время успешного запуска.

До сих пор неясно, что могло стать причиной взрыва.

Отметим, что за последнее десятилетие Иран запустил несколько спутников, а в 2013 году даже отправил в космос обезьяну. Недавно было совершено пять неудачных запусков подряд, включая одну ракету со спутником.

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