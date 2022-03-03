Иран в очередной раз не смог запустить спутник в космос

На спутниковых снимках, обнародованных утром 2 марта, видны следы горения на стартовой площадке в иранском космодроме. Положение ракеты на поверхности выглядит обугленным и поврежденным, что указывает на взрыв, передает Srugim.
Кроме того, Иран обычно сразу же сообщает об успешных запусках на своих государственных телеканалах, однако про провальные попытки молчит. И, действительно, об этом запуске ничего в их СМИ сказано не было.
Дополнительные фотографии показывают, что попытка запуска, вероятно, имела место в пятницу. Иранская делегация в ООН не прокомментировала снимки, как и американские военные и Белый дом.
Косяк, который был поврежден неудачным запуском, похоже, уже был использован в прошлом году во время успешного запуска.
До сих пор неясно, что могло стать причиной взрыва.
Отметим, что за последнее десятилетие Иран запустил несколько спутников, а в 2013 году даже отправил в космос обезьяну. Недавно было совершено пять неудачных запусков подряд, включая одну ракету со спутником.
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