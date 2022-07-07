США ввели новые санкции против компаний, продающих иранскую нефть

Американское Казначейство ввело санкции против 15 иностранных компаний, восьми юридических и двух физических лиц, которые помогали Ирану зарабатывать миллионы долларов.

США заявили, что вводят санкции против 15 иностранных компаний или частных лиц за предполагаемую продажу и доставку иранской нефти в Восточную Азию, несмотря на ограничения, запрещающие бизнес с энергетической промышленностью Исламской Республики.

Под санкции попали компании из Ирана, ОАЭ, Вьетнама, Сингапура и Гонконга.

«Эти организации поддерживали торговлю иранскими энергоносителями, приносящую незаконные доходы на миллионы долларов», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Казначейство также включило в перечень восемь юридических и два физических лица, расположенных в Иране, Гонконге и ОАЭ, которые поддерживают дальнейшее участие региональных нефтяных компаний в продаже иранской нефти за рубеж.

За последние несколько месяцев администрация Байдена усилила объявления о санкциях против Ирана и связанных с ним компаний и физических лиц на фоне зашедших в тупик переговоров по возобновлению ядерного соглашения 2015 года, известного как Совместный всеобъемлющий план действий.

«Хотя Соединенные Штаты привержены достижению соглашения с Ираном, направленного на взаимное возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий, мы будем продолжать использовать все наши полномочия для обеспечения соблюдения санкций в отношении продажи иранской нефти и нефтехимической продукции», — говорит представитель Казначейства Брайан Э. Нельсон.

Курсор ранее писал, что президент Ирана раскритиковал последние санкции США. Президент Ирана Ибрагим Раиси критикует США за введение новых санкций в отношении производителей нефтехимической продукции в Исламской Республике.