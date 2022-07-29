США ввели новые санкции против россиян, которые причастны к вмешательству в выборы за рубежом

США ввели новые санкции против россии*, которые касаются двух лиц и четырех организаций. Речь идет о вмешательстве в выборы за рубежом и злонамеренной киберактивности.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

В списке подсанкционных лиц наталья бурлинова — известна как основатель и президент «Креативной дипломатии». Работала в ФГУП «Ррособоронэкспорт», затем два года — в дирекции международных программ «РИА Новости», в том числе в бюро в Вашингтоне.

Александр ионов — основатель «Антиглобалистского движения россии», член Общественного совета ФСИН, бывший член московской ОНК. По данным СМИ, ионов занимается охранным бизнесом в Сирии, а также консультированием местных бизнесменов. Причастен к соучастию в политических репрессиях, составлению доносов на независимые СМИ и публичные клеветы на журналистов, соучастию в схемах по обходу международных санкций.

Кроме этого, под санкции попали также 4 организации:

ЦПРГІ «Креативная дипломатия». Тип организации: деятельность политических организаций; Целевой тип: благотворительная или некоммерческая организация. Организация связана с уже упомянутой натальей бурлиновой.

«Антиглобальное движение россии». Целевой тип — благотворительная или некоммерческая организация, связанная с выше упомянутым александром ионовым.

Также под санкции США попали еще две организации связанные с ионовым — «ионов трансконтенентал» и глобальное информационное агенство «Стоп империализм».

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