В Иране муж обезглавил собственную жену и снял видео с ее головой

В убийстве ему помогал родной брат. Местная полиция предполагает, что преступление было совершено из-за «неприятностей в семье». Расследование продолжается.

Не так давно в сети начали распространять видео, на котором мужчина позирует с отрезанной головой женщины. И вот убийстве признался мужчина из Ирана. По его словам, на видео он позировал с головой своей жены.

Местная полиция арестовала не только мужа-убийцу, но и его брата, который помогал совершать преступление. Они были арестованы вчера вечером полицейскими города Ахваз, который находится на юго-западе исламской республики.

Как рассказал представитель иранской полиции Сухарб Хуссейнджад, два брата признались в убийстве во время расследования. Они были переданы в судебные органы.

Мотивом убийства стали «семейные проблемы», но этот вопрос все еще расследуется.

Ранее Курсор сообщал, что 32-летний житель Тель-Авива задержан по подозрению в причастности к убийству.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Пакистане толпа забила камнями мужчину, обвиненного в богохульстве.

Еще напомним, что французская полиция застрелила мужчину, напавшего на них с ножом.

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