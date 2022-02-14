В Иране муж обезглавил собственную жену и снял видео с ее головой

Не так давно в сети начали распространять видео, на котором мужчина позирует с отрезанной головой женщины. И вот убийстве признался мужчина из Ирана. По его словам, на видео он позировал с головой своей жены.
Местная полиция арестовала не только мужа-убийцу, но и его брата, который помогал совершать преступление. Они были арестованы вчера вечером полицейскими города Ахваз, который находится на юго-западе исламской республики.
Как рассказал представитель иранской полиции Сухарб Хуссейнджад, два брата признались в убийстве во время расследования. Они были переданы в судебные органы.
Мотивом убийства стали «семейные проблемы», но этот вопрос все еще расследуется.
Ранее Курсор сообщал, что 32-летний житель Тель-Авива задержан по подозрению в причастности к убийству.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Пакистане толпа забила камнями мужчину, обвиненного в богохульстве.
Еще напомним, что французская полиция застрелила мужчину, напавшего на них с ножом.
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