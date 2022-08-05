Страны G7 и ЕС осудили военные учения вокруг Тайваня

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Токио заявила, что Китай не может помешать американским чиновникам посещать Тайвань. Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что запуски ракет надо немедленно прекратить.

Министерство иностранных дел Китая вызвало европейских послов в знак протеста после того, как Большая семерка и Европейский союз раскритиковали военные учения вокруг Тайваня.

Заместитель министра иностранных дел Дэн Ли назвал такие заявления «безосновательным вмешательством» во внутренние дела Китая.

Дэн Ли заявил, что Китай сделает все возможное, чтобы предотвратить раскол страны, и будет использовать для этого все средства.

«Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — это вопиющая политическая манипуляция. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая», — продолжил заместитель министра иностранных дел.

По его словам, реакция Китая на «сговор и провокацию» США и Тайваня вполне естественна и уместна.

«Курсор» опубликовал ранее итоги американо-китайского конфликта: Нэнси Пелоси провела две встречи, а Тайвань получил санкции от Китая. Результатом визита американского спикера стали наложенные Китаем санкции на Тайвань, а США пообещали поддержку островного государства.

Мы освещали ОНЛАЙН: Визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

Наш сайт информировал, что Аббас выразил поддержку Китаю на фоне визита Пелоси. Офис президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса опубликовал заявление, в котором подтверждается поддержка Рамаллой Китайской Народной Республики, «ее суверенитета и территориальной целостности».

Редакция писала о развитии событий на Тайване: армия повысила боеготовность.