Суд отклонил иск бывшей уборщицы о жестоком обращении со стороны Сары Нетаниягу

Несмотря на отклонение иска, суд решил, что, учитывая финансовое положение истицы, Рабан не будет вынуждена оплачивать судебные издержки.

Суд по трудовым спорам отклонил заявление женщины, работавшей уборщицей у Сары Нетаниягу в резиденции премьер-министра, о жестоком обращении с ней.

Окружной суд по трудовым спорам Иерусалима постановил, что версия событий Ширы Рабан была недостоверна, и ей не удалось доказать, что со стороны Нетаниягу имело место жестокое поведение, когда она работала уборщицей у жены тогдашнего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Суд также отметил, что утверждение Рабан о том, что предполагаемые злоупотребления продолжались в течение длительного периода, не может быть доказано, поскольку Рабан работала в резиденции лишь короткий период времени, а защита представила доказательства того, что она и жена тогдашнего премьер-министра никогда не находились на одном этаже.

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