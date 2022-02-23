Суд отклонил иск бывшей уборщицы о жестоком обращении со стороны Сары Нетаниягу

Суд по трудовым спорам отклонил заявление женщины, работавшей уборщицей у Сары Нетаниягу в резиденции премьер-министра, о жестоком обращении с ней.
Окружной суд по трудовым спорам Иерусалима постановил, что версия событий Ширы Рабан была недостоверна, и ей не удалось доказать, что со стороны Нетаниягу имело место жестокое поведение, когда она работала уборщицей у жены тогдашнего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Суд также отметил, что утверждение Рабан о том, что предполагаемые злоупотребления продолжались в течение длительного периода, не может быть доказано, поскольку Рабан работала в резиденции лишь короткий период времени, а защита представила доказательства того, что она и жена тогдашнего премьер-министра никогда не находились на одном этаже.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Мансур Аббас раскритиковал Нетаниягу в связи с требованием продолжить посадку деревьев в Негеве. Председатель «РААМ» Мансур Аббас во вторник вечером обрушился с критикой на лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу в связи с требованием «РААМ» прекратить посадку деревьев в бедуинских деревнях на юге страны.
Кроме того, мы писали, что Верховный суд одобрил обыск телефонов бывших помощников Нетаниягу. Верховный суд во вторник разрешил полиции обыскать телефоны двух помощников бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, обвиняемых в попытке запугать ключевого свидетеля судебного процесса против их бывшего начальника, несмотря на то, что предыдущий обыск был проведен незаконно.
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