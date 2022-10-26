Шакед: Я буду идти до самого конца

Председатель «Еврейского дома» говорит, что не откажется от участия в гонке, несмотря на мрачные результаты опросов.

Председатель «Еврейского дома», министр внутренних дел Айелет Шакед, накануне провела пресс-конференцию в Рамат-Гане, на которой она пообещала баллотироваться до конца, несмотря на мрачное положение ее партии в опросах.

«С того момента, как была опубликована новость о том, что я подумываю об уходе, я получил колоссальный толчок со стороны общественности. Огромный толчок, сопровождаемый большим беспокойством. В последний день публикации вызвали сдвиг среди идеологической общественности, что моя судьба была привязаны к их судьбе, внезапно пришло осознание того, что [если мы уйдем], они останутся без письма у урны для голосования», — сказала Шакед.

«Я здесь, чтобы остановить мельницу слухов — я иду до конца. Я горжусь тем, кто я есть, и горжусь своим путем. Это правда, я не без ошибок, и, как я уже много раз говорил, мои ошибки разбили много сердец, с которыми я столкнулся за последние несколько недель в этом сумасшедшие и ежедневные путешествия от дома к дому, деревни в деревню вдоль и поперек нашей удивительной страны», — сказала Шакед.

«Я встречаюсь с женщинами, мужчинами, молодыми мужчинами и женщинами и отвечаю на все трудные вопросы, даже если они неудобны для меня. Я не прошу скидок. И я почувствовал большое пробуждение в последние несколько дней. вернуться домой и потребовать букву «ставить» на бюллетень», — добавила министр

«Партия «Еврейский дом» не сходит с дистанции! Все опросы показывают одно, у правых нет 61 места. Есть 59, есть 60, а 61 нет. С другой стороны, если мы преодолеем избирательный барьер, будет правое правительство из 62 мест», — сказала она.

Ранее Курсор писал, что остается менее недели до выборов в Кнессет: появились результаты нового электорального опроса. По данным социологов, решающее влияние на итоги выборов окажет процент явки среди представителей арабского общества.

Шакед назвала условие, при котором ее партия попадет в Кнессет. «Я думаю, Нетаниягу нужно просчитать новый курс и понять, что «Еврейский дом» — это решение, а не проблема», — заявила Шакед, рассчитывая на поддержку Ликуда.

Кроме этого, Шакед рассказала, что должен сделать Нетаниягу, чтобы помочь ей на выборах. Глава Ликуда может помочь Шакед выбраться из критической ситуации, при которой партия «Еврейский дом» не пересечет проходного барьера на выборах.

Наша редакция писал, что Бен-Гвир заявил, что Шакед предлагала мне сделку против Нетаниягу. Лидер «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир говорит, что отказался от сделки с министром внутренних дел, лидером партии «Еврейский дом» Айелет Шакед.

Курсор писал, что один из последни опросов показал, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Кроме этого, Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Нетаниягу решил разгромить Шакед на последнем отрезке кампании.