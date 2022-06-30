Трамп заявил, что поддержит Нетаниягу на предстоящих выборах

18:39, Сегодня
Политика, Новости Израиля, Мировые новости
дональд трамп фото
Фото: Википедия

Бывший президент США заявил, что вероятнее всего будет поддерживать Нетаниягу в октябре несмотря на то, что израильский политик «разочаровал его в некоторых отношениях».

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он рассмотрит возможность поддержки председателя Ликуда Биньямина Нетаниягу на предстоящих выборах в Кнессет, несмотря на то, что экс-премьер «разочаровал его в некоторых отношениях».

В интервью Newsmax Трамп не уточнил, что именно Нетаниягу сказал, но, судя по всему, он имел в виду решение лидера Ликуда поздравить Джо Байдена с победой на президентских выборах 2020 года, которые, как утверждает Трамп, были сфальсифицированы.

«Он очень рано [поздравил Байдена]. Раньше всех. С тех пор я с ним не разговаривал. Да пошел он», — сказал Трамп в интервью израильскому журналисту Бараку Равиду в декабре прошлого года.

Нетаниягу действительно довольно рано поздравил Байдена в ноябре прошлого года, сделав это заметно раньше многих других мировых лидеров.

«Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп в интервью Newsmax. «Он разочаровал меня в некоторых отношениях, но в других отношениях он проделал очень хорошую работу».

Курсор ранее писал, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду. Беннет провел брифинг для вступающего в должность премьер-министра Лапида и благословил его молитвой. В полночь Лапид будет официально приведен к присяге.

Также сообщалось, что Ганц рассказал, в чем была особенность правительства Беннета-Лапида. Министр обороны Бени Ганц сказал, что коалиция стала доказательством того, что представители всех слоев израильского общества могут работать вместе над принятием законов на благо всех граждан Израиля.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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