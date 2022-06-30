Трамп заявил, что поддержит Нетаниягу на предстоящих выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он рассмотрит возможность поддержки председателя Ликуда Биньямина Нетаниягу на предстоящих выборах в Кнессет, несмотря на то, что экс-премьер «разочаровал его в некоторых отношениях».
В интервью Newsmax Трамп не уточнил, что именно Нетаниягу сказал, но, судя по всему, он имел в виду решение лидера Ликуда поздравить Джо Байдена с победой на президентских выборах 2020 года, которые, как утверждает Трамп, были сфальсифицированы.
«Он очень рано [поздравил Байдена]. Раньше всех. С тех пор я с ним не разговаривал. Да пошел он», — сказал Трамп в интервью израильскому журналисту Бараку Равиду в декабре прошлого года.
Нетаниягу действительно довольно рано поздравил Байдена в ноябре прошлого года, сделав это заметно раньше многих других мировых лидеров.
«Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп в интервью Newsmax. «Он разочаровал меня в некоторых отношениях, но в других отношениях он проделал очень хорошую работу».
Курсор ранее писал, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду. Беннет провел брифинг для вступающего в должность премьер-министра Лапида и благословил его молитвой. В полночь Лапид будет официально приведен к присяге.
Также сообщалось, что Ганц рассказал, в чем была особенность правительства Беннета-Лапида. Министр обороны Бени Ганц сказал, что коалиция стала доказательством того, что представители всех слоев израильского общества могут работать вместе над принятием законов на благо всех граждан Израиля.