Франция пытается сгладить недавние призывы своего лидера «не унижать россию*» и заявляет, что не планирует идти на уступки м. Более того, Париж заявляет, что хочет, чтобы Украина выиграла войну против россии и восстановила свою территориальную целостность.
Об этом заявил представитель французского президента.
Ранее Украина и восточноевропейские союзники раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления о том, что важно не «унижать» россию, чтобы после завершения боевых действий можно было найти дипломатическое решение для ее выхода из изоляции.
Стоит добавить, что французский президент неоднократно общался с президентом рф владимиром путиным после развязывания им широкомасштабной войны в Украине о прекращении огня и организации переговоров между Киевом и москвой.
Ранее Курсор сообщал, что российский военный рассказал матери, что из Украины живым не выбраться.
Кроме того, мы писали, что рф катастрофически не хватает современных ракет, используют устаревшие и неточные.
Еще напомним, что премьер-министр Венгрии заявил, что у Украины невысокие шансы на победу.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!