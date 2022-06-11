У Макрона пытаются оправдаться после призывов «не унижать россию»

19:25, Вчера
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
Эммануэль Макрон президент Франции фото
Фото: depositphotos.com

Французские чиновники уверяют, что Макрон и не планировал уговаривать Киев идти на уступки Москве, на самом деле. он также заинтересован в скорейшем завершении войны.

Франция пытается сгладить недавние призывы своего лидера «не унижать россию*» и заявляет, что не планирует идти на уступки м. Более того, Париж заявляет, что хочет, чтобы Украина выиграла войну против россии и восстановила свою территориальную целостность.

Об этом заявил представитель французского президента.

Ранее Украина и восточноевропейские союзники раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления о том, что важно не «унижать» россию, чтобы после завершения боевых действий можно было найти дипломатическое решение для ее выхода из изоляции.

Стоит добавить, что французский президент неоднократно общался с президентом рф владимиром путиным после развязывания им широкомасштабной войны в Украине о прекращении огня и организации переговоров между Киевом и москвой.

Ранее Курсор сообщал, что российский военный рассказал матери, что из Украины живым не выбраться.

Кроме того, мы писали, что рф катастрофически не хватает современных ракет, используют устаревшие и неточные.

Еще напомним, что премьер-министр Венгрии заявил, что у Украины невысокие шансы на победу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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