Об этом заявил представитель французского президента.

Ранее Украина и восточноевропейские союзники раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления о том, что важно не «унижать» россию, чтобы после завершения боевых действий можно было найти дипломатическое решение для ее выхода из изоляции.

Стоит добавить, что французский президент неоднократно общался с президентом рф владимиром путиным после развязывания им широкомасштабной войны в Украине о прекращении огня и организации переговоров между Киевом и москвой.

Ранее Курсор сообщал, что российский военный рассказал матери, что из Украины живым не выбраться.

Кроме того, мы писали, что рф катастрофически не хватает современных ракет, используют устаревшие и неточные.

Еще напомним, что премьер-министр Венгрии заявил, что у Украины невысокие шансы на победу.